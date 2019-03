Si terrà domani, alle 17, nella sede della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova un incontro specifico sulla vertenza Qui! Group e sulle aziende partecipate come Moody e Pasticceria Svizzera. La riunione è stata chiesta dalla Filcams Cgil, a 10 giorni dall’ultima manifestazione degli ex dipendenti del gruppo.

Oltre 400 i genovesi rimasti senza lavoro solo a causa del crack Fogliani: “l’incontro deve rappresentare un punto di inizio – si legge nella nota del sindacato – perché da tempo, e lo ribadiremo con forza anche domani, esprimiamo l’urgente necessità di un tavolo permanente di crisi sul commercio a livello provinciale e regionale, dalle piccole attività alla grande distribuzione, per monitorare costantemente il settore e intervenire in tempo reale e congiuntamente con le istituzioni sulle crisi aziendali e sulle chiusure”.

In attesa di risposte fattive da parte delle istituzioni, con proposte e sostegno per l’avvio di un percorso condiviso che possa portare a soluzioni concrete per chi oggi è in uno stato di disagio economico, la Filcams Cgil si aspetta che domani la Regione “porti al tavolo proposte di ricollocamento dei lavoratori oggetto dell’incontro, notizie concrete riguardanti possibili acquisizioni del Moody e della Pasticceria Svizzera, idee fattibili di rivalutazione della zona di Piccapietra che, con la chiusura di Rinascente e del bar adiacente al Tribunale, è attualmente una zona morta nel cuore di Genova, la prospettiva del percorso di monitoraggio permanente sul commercio”.