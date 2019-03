L’edizione 2019 del Corso Fiorito di domenica 10 marzo è dedicata al tema “Santuario Pelagos … un Mare da amare” declinato nella pluralità della sua fruizione sostenibile, con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il Santuario Pelagos, la straordinaria risorsa rappresentata dai cetacei presenti nelle acque antistanti il Ponente ligure. Grazie a particolari condizioni oceanografiche, la zona vanta la più alta concentrazione di cetacei di tutto il Mar Mediterraneo e rappresenta il cuore dell’area marina protetta istituita nel 1999, su proposta dell’Istituto Tethys, da Italia, Francia e Principato di Monaco.

L’obiettivo è focalizzare l’attenzione sulla presenza di balene, capodogli e delfini, con la possibilità di poter fruire di tale risorsa attraverso una diversa modalità, sostenibile dal punto di vista conservazionistico e ridefinire l’immagine del Ponente ligure come destinazione turistica attraverso una rinnovata centralità delle tematiche ambientali e di conservazione, tale da rilanciarne l’interesse soprattutto in quella parte crescente di turisti, sia italiani che stranieri, per cui la semplice attività balneare non è più una motivazione sufficiente nella scelta di una destinazione, ampliando così l’offerta turistica ben oltre i limiti del tradizionale periodo estivo.

Il Corso Fiorito è riconosciuto con decreto ministeriale del Mibac tra le più importanti “Manifestazioni Carnevalesche Storiche”.

Organizzato dal servizio turismo del Comune di Sanremo in collaborazione con Guardia Costiera, Istituto Tethys, FAI – Fondo Ambiente Italiano, è un appuntamento di grande richiamo a cui la Rai dedica annualmente uno speciale di “Linea Verde“.

Migliaia le persone che ogni anno si recano a Sanremo proprio per assistere all’evento.

La sfilata prende il via alle 10.30. Previsti 3 giri. Il percorso ad anello si snoda lungo le seguenti vie e piazze cittadine: lungomare Italo Calvino – piazzale Carlo Dapporto – ex Stazione Ferroviaria – tratto pista ciclabile parallelo a via Nino Bixio sino a Giardini Vittorio Veneto.

L’accesso al percorso è libero e gratuito.

I posti a sedere (tribune) sono a pagamento e sono posizionati sul piazzale Carlo Dapporto: costo 20 euro

I biglietti si possono acquistare contattando l’Infopoint al Palafiori di corso Garibaldi aperto con i seguenti orari: da lunedì a domenica dalle 9.30 alle 13 e martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 15 alle 18.30. Per info: tel. 0184/580500; infopoint@comunedisanremo.it