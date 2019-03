Un protocollo d’intesa siglato a livello nazionale tra Confartigianato e Assinrete (Associazione Nazionale Professionisti Reti d’Imprese), che sta entrando nella sua piena operatività anche in Liguria. L’obiettivo è promuovere la cultura dell’aggregazione economica e l’esperienza delle reti d’imprese per migliorare la capacità competitiva delle realtà imprenditoriali liguri.

L’accordo prevede iniziative di collaborazione per sviluppare progetti per promuovere l’economia dell’aggregazione, attività di formazione, collaborazione con soggetti, come università ed enti di ricerca, interessati a valorizzare i temi oggetto dell’intesa. In particolare in Liguria, con le sue 662 aziende in rete, si punterà ad aumentare la competitività imprenditoriale e cogliere nuove opportunità di business, valorizzando le eccellenze delle piccole aziende attraverso la moderna opportunità delle reti d’impresa.

«L’aggregazione in rete – sottolinea il presidente di Confartigianato Liguria, Giancarlo Grasso – è uno strumento che consente alla piccola impresa di fare massa critica, gioco di squadra per aumentare la propria competitività e cogliere nuove opportunità di business. Il protocollo d’intesa con Assinrete è quindi finalizzato a sostenere e accompagnare gli imprenditori su questa strada».

«L’accordo siglato da Assinrete con Confartigianato – ha dichiarato il vicepresidente Massimo Tosetti – costituisce per la nostra associazione un ulteriore passo verso l’obiettivo di essere riconosciuto quale soggetto di rappresentanza, realmente qualificato, delle diverse professionalità che contribuiscono alla nascita e allo sviluppo di reti di successo».