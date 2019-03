S’intitola “Come se fossi sano” (Cordero editore) ed è la settima fatica letteraria di Carlo Denei, versatile autore che si divide tra cabaret, musica e la scrittura dei testi per lo staff di Antonio Ricci.

Una quarantennale esperienza sul palcoscenico e sotto i riflettori, Carlo Denei in questo suo ultimo libro racconta del suo essere ipocondriaco e di essere spaventato perché da piccolo sua madre gli aveva detto che «Totò era morto perchè si era proprio dimenticato il respiro».

La presentazione ufficiale, alla libreria Feltrinelli di Genova, si è svolta in una sala gremita di amici e affezionati lettori, con tutto il Gotha del cabaret genovese accorso a salutarlo. Non sono certo rimasti delusi perchè, al posto di una presentazione, sono stati coinvolti in una performance fatta di canzoni e battute e c’è stato anche il tempo per consegna di un ritratto.

