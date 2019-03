Circle spa ha sottoscritto il memorandum of understanding con la società 2BM srl di Treste per l’acquisizione del 100% del capitale sociale della stessa. La data del closing è prevista entro il 30 giugno 2019.

La società Circle, che ha sede a Genova, è specializzata nello sviluppo di soluzioni software di automazione e digitalizzazione per il settore portuale e la logistica intermodale ed è quotata in Borsa sul mercato Aim. Attraverso questa operazione intende integrare la sua offerta per la supply chain dedicata alla logistica intermodale con il know how e le competenze verticali della società triestina nello sviluppo di soluzioni specializzate per agenzie marittime e nei servizi a supporto di compagnie armatoriali, fortemente complementari rispetto alla soluzione proprietaria di Circle Milos®.

«Il segmento delle agenzie e degli armatori – dichiara Luca Abatello, presidente e ceo di Circle – ha avuto una forte mutazione negli ultimi anni, e presenta sfide importanti che, unendo l’esperienza di 2BM e le soluzioni Milos® di Circle, confidiamo di affrontare al meglio».