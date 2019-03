Cinque incontri per rispondere alle domande ricorrenti in materia di proprietà intellettuale. Li organizza l’ufficio brevetti e marchi della Camera di Commercio di Genova, in collaborazione con le associazioni di Categoria.

Appuntamento tra le 12,30 e le 14, davanti a un brunch leggero nella la sede camerale di via Garibaldi 4 Genova.

Ecco date e temi:

– 13 marzo 2019 ore 12,30 “L’invenzione: cosa brevettare?” a cura di Giulio Gras

– 20 marzo 2019 ore 12,30 “Il know how” a cura di Giorgio Karaghiosoff

– 26 marzo 2019 ore 12,30 “La protezione del design” a cura di Daniela Barlocco

– 3 aprile 2019 ore 12,30 “Diritto d’autore e proprietà industriale nell’impresa creativa” a cura di Serena Picardi

– 10 aprile 2019 ore 12,30 “Il franchising” a cura di Gilberto Cavagna.

Qui il modulo di iscrizione.