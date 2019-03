Servizi sociali, aggiudicati quelli per assistenza domiciliare per anziani e disabili, quelli dei servizi socio-educativi e quelli del trasporto disabili.

I servizi di assistenza domiciliare sono stati affidati all’associazione temporanea di imprese tra Il Sentiero di Arianna Cooperativa sociale onlus e Lanza del Vasto società cooperativa sociale. La cifra di aggiudicazione è di 753.324 euro, al netto degli oneri e iva e/o imposte e contributi di legge. L’appalto è relativo ai servizi in favore di anziani ultrasessantacinquenni o adulti non autosufficienti e/o disabili residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale sociale Chiavari, Carasco, Cogorno, Leivi e San Colombano Certenoli.

La gestione di servizi socio-educativi-ricreativi e assistenziali per lo stesso Ambito territoriale e per il distretto sociosanitario 15, per il periodo aprile 2019-marzo 2022, all’Ati tra Consorzio Tassano servizi territoriali e Fondazione Opera diocesana Madonna dei bambini-Villaggio del ragazzo. Il corrispettivo offerto è di 2.084.846 euro, al netto degli oneri per la sicurezza di 3.500 euro e iva e/o imposte e contributi di legge.

Il servizio trasporto disabili residenti a Chiavari è stato aggiudicato all’Agenzia Viaggi & Turismo “Tigullio” di Marcone F&G srl per 679.000 euro al netto degli oneri per la sicurezza di 1.250,00 e iva e/o imposte e contributi di legge. L’appalto riguarda il servizio di trasporto disabili residenti nel Comune, in carico ai servizi sociali, che frequentano centri di riabilitazione intra ed extra territorio dell’Asl 4, Sistema sanitario Regione Liguria e le scuole primarie e secondarie di primo grado cittadine.