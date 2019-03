Filt-Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti in una nota stampa ribadiscono la loro «totale contrarietà all’autoproduzione, sopratutto laddove sono presenti le maestranze portuali formate professionalmente ad operare».

«Riteniamo inaccettabile – si legge nella nota – il continuo ricatto di alcune compagnie di navigazione le quali operano già in autoproduzione (ad esempio nel porto di Savona), oppure attuano richieste di autoproduzione in altri porti italiani. Ricordiamo che le segreterie nazionali avevano già proclamato uno sciopero nazionale per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema così delicato. Abbiamo fatto una grande manifestazione nazionale, la quale ha avuto una grande partecipazione sia in termini di adesione allo sciopero sia in termini di adesione alle manifestazioni. Oggi veniamo a conoscenza che GNV in diversi porti italiani, compreso Genova, continua a chiedere l’autoproduzione, siamo determinati nel contrastare tale pratica, vogliamo ribadire ancora una volta che se si concedessero tali autorizzazioni, saremo pronti a prendere le dovute iniziative a difesa del lavoro dei portuali».