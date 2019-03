Blackrock accelera sul dossier Carige e e sembra avere le chance maggiori nella partita per il riassetto della banca ligure ma avanza anche la proposta di Varde. È quanto riporta Radiocor in un articolo pubblicato sul sito di Borsa Italiana.

Secondo quanto risulta a Radiocor, «il fondo di investimento sta lavorando a una offerta per Carige supportato da un piano che insiste in particolare sulle potenzialità di Banca Cesare Ponti, la private bank dell’istituto che in base al piano industriale predisposto dai commissari punta a riavvicinarsi in cinque anni ai 18 miliardi di masse gestite, dopo averne perse il 30% dal 2014 a oggi».

L’altra proposta che sta avanzando «è quella di Varde Partners, mentre altre fonti confermano, dopo le indiscrezioni emerse nel fine settimana, che al momento non ci sono gruppi bancari al lavoro in vista delle offerte vincolanti che dovranno pervenire ai commissari nei primi giorni del mese di aprile. Non ci sarebbe tuttavia una scadenza perentoria per l’accettazione delle proposte, che sarebbero prese in considerazione anche qualora arrivassero un po’ più in là».