La Borsa di Milano ha aperto poco mossa: indice Ftse Mib appena sopra la parità (+0,08%) a 20.733 punti. Dopo la prima mezz’ora di scambi però vira in negativo, complice il tonfo di Prysmian (-6,91%). In calo anche Amplifon (-1,72%), sale invece Atlantia (+1,48%).

Le principali Borse europee aprono la seduta di contrattazioni con diverse direzioni. L’indice della Borsa di Londra, dopo una partenza in leggero ribasso, inverte rotta in cauto rialzo (+0,15% a 7.193). In apertura Francoforte cede lo 0,24% a quota 11.593 punti e Parigi lo 0,17% a quota 5.288 punti.

Nei mercati asiatici in calo Tokyo (-0,6%), indici cinesi invece in rialzo. Investitori in attesa di una reale stabilizzazione della crescita economica e dei profitti aziendali.

Il petrolio è in calo a 56,14 dollari per il barile Wti e a 65,47 dollari per il Brent.

Nei cambi l’euro si mantiene debole in avvio di seduta in Europa a 1,1299 dollari da 1,1326 della vigilia e 1,1306 tenuto ieri sera dopo la chiusura di Wall Street. Contro lo yen la moneta unica vale 126,33.

Lo spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni apre stabile a 257 punti con un rendimento al 2,7%.