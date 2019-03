Apertura in positivo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib è partito in rialzo dello 0,61% a 20.820 punti. Acquisti su Cnh Industrial, che guadagna il 2,72%, mentre Saipem segna un +2,3%. In calo Moncler dopo i rialzi di venerdì (-1,23%).

Apertura positiva per le principali Borse europee. Francoforte sale dello 0,38%, Parigi +0,49%, Londra +0,35%.

Nei mercati asiatici Borse in deciso rialzo. Tokyo ha concluso a +1,02%.

Petrolio in rialzo: i contratti sul greggio Wti con scadenza ad aprile guadagnano lo 0,3% a 55,19 dollari il barile. In aumento anche il Brent che sale dello 0,35% a 65,30 dollari al barile.

Stabile l’euro sul dollaro a 1,1364 contro le quotazioni di 1,1367 di venerdì. Rispetto allo yen la moneta unica si apprezza lievemente a 127,22.

Poco mosso anche lo spread tra Btp e Bund a 255 punti base, sugli stessi livelli di venerdì in chiusura di giornata. Il rendimento del titolo decennale del Tesoro è al 2,73%.