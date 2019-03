Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. L’Indice Ftse Mib segnava un +0,67% a 20.798 punti. Vola Moncler (+8,81%) in scia ai risultati 2018 presentati ieri a mercati chiusi, in forte rialzo anche Juventus (+2,32%). In calo Mediobanca (-0,43%).

Positive anche le principali Borse europee. Francoforte +0,6% a 11.584 punti, Parigi +0,51% a 5.267 punti, Londra sale dello 0,42% a 7.100 punti.

I dati sull’economia americana, che sono sopra le aspettative, e l’ottimismo sulle trattative sui dazi tra Cina e Usa, hanno spinto le Borse asiatiche, malgrado i deludenti risultati del summit tra Stati Uniti e Corea del Nord. Tokyo ha chiuso in rialzo dell’1,02%, in linea con le Borse cinesi.

Sul fronte macro giornata ricca: tasso di disoccupazione a gennaio per l’Europa, sull’inflazione preliminare a febbraio e quelli americani sui consumi a gennaio e sui redditi a gennaio, oltre all’indice di fiducia dei consumatori.

I prezzi del petrolio sono in rialzo. Sui mercati asiatici i future si Light crude Wti avanzano di 50 cent a 57,590 dollari e quelli sul Brent crescono di 28 cent a 66,59 dollari.

Nei cambi l’euro apre stabile, mentre cala lo yen. La moneta europea passa di mano a 1,1362 dollari e avanza a 127,07 yen.

Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve calo a 254 punti base dai 256 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 2,72%