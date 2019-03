Sarà l’Agenzia delle Entrate Riscossione a tentare di riscuotere gli oltre 21 milioni non pagati o in contenzioso nel 2016 dai contribuenti liguri sulla tassa regionale automobilistica, ossia il bollo auto.

Questa la cifra accertata da una verifica automatizzata sulla banca dati regionale per la Liguria e contenuta in un decreto dirigenziale che ne affida la riscossione.

Riscossione che verrà effettuata tramite cartella esattoriale. L’accertamento delle sanzioni e degli interessi correlati al tributo sarà effettuato per cassa, inoltre la Regione ha previsto la riscossione dei ruoli in questione in una sola rata, scadente alla prima data utile.