Sono stati attivati in val Polcevera, nel poliambulatorio di via Bonghi 6 a Genova Bolzaneto, due ambulatori di dermatologia e odontoiatria in accesso diretto.

Ecco come accedere al servizio: per l’ambulatorio di dermatologia il mercoledì mattina

occorre recarsi dalle 8 alle 9.45 nell’ufficio informazioni all’ingresso per ritirare il numero progressivo e l’apposito modulo qualora sia dovuto il pagamento del ticket. È necessario essere muniti di richiesta del medico curante. Successivamente spostarsi all’ambulatorio al primo piano dalle 9 alle 10.

Per l’ambulatorio di odontoiatria l’accesso è il martedì e giovedì mattina. Bisogna recarsi dalle 8 alle 10.45 all’ufficio informazioni all’ingresso per ritirare il numero progressivo e l’apposito modulo qualora sia dovuto il pagamento del ticket. Non è necessaria la richiesta del medico curante. Successivamente spostarsi all’ambulatorio al piano terra dalle 10 alle 11.

L’accoglienza sarà svolta dall’ufficio informazioni all’ingresso della struttura, da personale dedicato che consegnerà il numero progressivo per l’accesso alla prestazione, rileverà i dati personali, consegnando – qualora sia dovuto il pagamento del ticket – l’apposito modulo. Il cittadino potrà quindi accedere alla visita ambulatoriale secondo l’ordine di arrivo. L’eventuale ticket, se dovuto, può essere pagato entro 30 giorni con le consuete modalità.

Per informazioni: 010 849 9505/9441