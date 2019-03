Al via la terza tranche di finanziamenti erogati dalla Camera di commercio per le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) della provincia di Genova per incentivare l’inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro e contribuire allo sviluppo del sistema economico locale. Lo comunica la Camera di Commercio di Genova.

I fondi ammontano a 116 mila euro domande ammissibili fino al 14 giugno 2019 (o fino ad esaurimento fondi).

Possono presentare domanda per ottenere i contributi sotto forma di voucher previsti dal presente bando le micro, piccole e medie imprese che, dal momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo, abbiano la sede legale e\o un’unità operativa nella provincia di Genova; siano regolarmente iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio di Genova, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale; non si trovino in stato di fallimento, in liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; siano iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro; abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (Durc regolare); non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati; non abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda di contributo, contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con Camera di Commercio di Genova.

Il contributo a favore dell’impresa che ospita studenti in alternanza scuola-lavoro sarà pari a mille euro per 1 o 2 studenti ospitati in percorsi di alternanza scuola-lavoro e a duemila euro per 3 o più studenti ospitati.

I voucher saranno assegnati per percorsi di almeno 20 ore di presenza da effettuarsi presso l’impresa tra il 01/12/2018 e fino al 14/06/2019, relativamente a studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione professionale (Cfp).

Le domande di richiesta voucher potranno essere presentate sino alle 23.59 del 14 giugno 2019. Le domande saranno accettate in ordine cronologico di arrivo, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili.