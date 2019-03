Parte ad Albenga il nuovo servizio “Prenota ticket” per fissare un appuntamento allo sportello di Agenzia delle entrate-Riscossione e ricevere assistenza su cartelle, avvisi e procedure di riscossione, senza tempi di attesa.

Prenota ticket è accessibile dal sito dell’Ente di Riscossione e dall’app Equiclick e consente con pochi passaggi direttamente dal pc, smartphone o tablet, di scegliere giorno e ora in cui si desidera andare allo sportello di Albenga (Sv), in via Gorizia 10/12.

È possibile anche prenotare un appuntamento per avere informazioni sulla definizione agevolata delle cartelle e presentare, entro il prossimo 30 aprile, la domanda di adesione alla rottamazione oppure al provvedimento di saldo e stralcio.

Il servizio Prenota ticket di Agenzia delle entrate-Riscossione, partito lo scorso mese di giugno, è attivo in 90 sportelli sul territorio nazionale e in Liguria è già disponibile agli sportelli di Genova e Chiavari mentre a breve sarà esteso al resto degli uffici di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti nella regione.

Ogni ticket abbinato a un appuntamento è valido per una sola operazione. Dalla home page del sito, oltre ad accedere al servizio, è possibile consultare l’elenco degli sportelli abilitati, la guida e il video Prenota ticket.