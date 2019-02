Rispetto ad altre annate (nel 2014 primo posto assoluto, nel 2016 comunque ben piazzata), in cui la Liguria è arrivata molto in alto in classifica, per trovare il primo Luogo del cuore della nostra regione a livello nazionale in questa edizione 2018, occorre scendere fino al 37° posto: si tratta di Villa Durazzo Pallavicini di Genova Pegli con 10.391 voti.

Subito dopo l’oratorio della Santissima Trinità di Borgomaro (frazione Conio), nell’imperiese con 9.937. Più indietro un altro bene sempre molto gettonato durante le votazioni: Villa Grock e il suo parco a Imperia, 54° posto con 7.251.

I luoghi del cuore sono un’iniziativa promossa dal Fai, Fondo per l’ambiente italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Sono i cittadini a segnalare un luogo del cuore, che viene inserito nell’elenco e votato da altri cittadini. Spesso le comunità locali si concentrano per far convogliare i voti in un unico luogo proprio per farlo salire in classifica.

I primi tre classificati assoluti, in qualità di vincitori, riceveranno un contributo di 50.000 euro il primo, 40.000 euro il secondo e 30.000 euro il terzo, se ne avranno i requisiti e a fronte della presentazione di un progetto da concordare. Per quanto riguarda i liguri, i referenti dei luoghi che hanno ottenuto almeno 2.000 voti potranno candidare al Fai, attraverso il bando che verrà lanciato a marzo 2019, una richiesta di restauro e valorizzazione, legata a progetti concreti, attuabili in tempi certi e dotati di un cofinanziamento che assicuri un sostegno reale dai territori di riferimento. Come nelle edizioni scorse, Fai e Intesa Sanpaolo selezioneranno entro il mese di novembre i luoghi vincitori in collaborazione con i segretariati regionali del ministero per i Beni e le attività culturali.

Ecco il resto della classifica ligure