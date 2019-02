La circolazione dei treni sulla linea La Spezia-Sestri Levante sarà modificata nelle prossime settimane per il rinnovo dei binari in alcuni tratti. Lo comunica Rfi.

In particolare, per consentire le attività del cantiere, tre treni regionali, in alcune notti tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2019, saranno cancellati e sostituiti con bus tra Levanto e Sestri Levante. L’orario di partenza e arrivo dei bus potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Non effettueranno trasporto di bici a seguito del viaggiatore.