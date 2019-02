Crollano le compravendite del settore commerciale a Genova. L’analisi dall’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, su dati Agenzia delle Entrate, evidenzia che nei primi nove mesi del 2018 a livello nazionale gli acquisti immobiliari erano in aumento nel settore commerciale. Quest’ultimo ha registrato 20.739 transazioni, con una crescita del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2017. Non è andata così a Genova però, che segna un -16,4%.

I prezzi in Italia

Sul fronte dei prezzi, invece, i dati forniti dalle agenzie affiliate Tecnocasa Immobili per l’impresa e tecnorete Immobili per l’Impresa evidenziano un’ulteriore diminuzione: -1,3% nelle vie di passaggio e -1,6% nelle vie non di passaggio.

Ed è proprio la diminuzione delle quotazioni, iniziata nel 2008, ad invogliare l’investitore, sia esso una società sia esso un privato.

Dal primo semestre del 2008 al primo semestre 2018, le soluzioni posizionate in vie di passaggio hanno perso il 35% del loro valore, quelle in vie non di passaggio il 41,1%.