Una cifra che ammonta a 39,2 milioni di euro, approvata nei giorni scorsi dalla giunta comunale di Sestri Levante. Si tratta del bilancio di previsione 2019-2021.

«Un bilancio sano che continua il percorso di gestione della spesa pubblica secondo le direttrici che ci siamo dati da inizio mandato», commenta il sindaco Valentina Ghio.

I punti cardine su cui è stato costruito sono: riduzione della spesa (23,5 milioni, in calo dal 2013); rafforzamento degli investimenti (finanziati con risorse proprie, contributi e gestione degli strumenti finanziari, 7,6 milioni di euro. Le rate di rimborso dei mutui si assestano a 0,9 milioni di euro: erano 1,4 milioni nel 2013); no aumenti di tasse, no tagli ai servizi (la pressione fiscale di competenza comunale resta invariata anche nel 2019).

«Abbiamo operato in un quadro non facile – sottolinea Ghio – perché le ultime scelte di politica economica nazionale introdotte nella legge di bilancio hanno reso più stretti i margini della nostra azione: i tagli ai trasferimenti statali, l’aumento dell’ecotassa, del Fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare costituiscono nuove criticità ma i dati economici del Comune di Sestri Levante rimangono in una condizione di equilibrio».

Mantenuti e in parte potenziati i servizi di pulizia del territorio, delle spiagge, lo spazzamento, la manutenzione del verde pubblico e i trattamenti contro il punteruolo rosso delle palme sul lungomare di Sestri Levante e di Riva Trigoso. Mantenuta intatta la spesa scolastica e sociale, nonostante la diminuzione dei trasferimenti da altri enti, che viene incrementata per la parte destinata ai servizi per i minori con difficoltà familiari e di interventi di prevenzione del disagio.

Ambiente, scuola, welfare e sviluppo si confermano essere le azioni al centro dell’attività amministrativa, come evidenziato dagli impegni a Bilancio per i servizi principali del Comune: 5,6 milioni per il territorio e l’ambiente; 3,7 milioni per le politiche sociali; 1,5 per la sicurezza; 1,4 per cultura, sviluppo e turismo; 1,3 milioni per la scuola; 1,2 per i trasporti.

Progetti in evidenza

150 interventi su scuola, sicurezza e difesa del territorio: dopo i 25 milioni di euro di opere strategiche realizzate durante lo scorso mandato, sono previsti per il prossimo triennio circa 20 milioni di euro di investimenti. Nel 2019 saranno 7,6 i milioni di euro destinati alle opere sul territorio.

Riorganizzazione uffici comunali e nuova caserma dei carabinieri: quest’anno entrerà nel vivo il percorso per il trasferimento degli uffici comunali in piazza della Repubblica e l’avvio dei lavori per la nuova sede della caserma dei carabinieri per il mantenimento della compagnia a Sestri Levante, una operazione sostenuta con risorse proprie dal Comune e che si svilupperà nel prossimo triennio.

Centralità delle scuole: nel 2019 sarà riservata grande attenzione agli edifici scolastici. Il progetto del “Palazzetto dello Sport” in via Lombardia, con il rifacimento della palestra (un investimento di 910 mila euro in due anni) e gli interventi per l’efficienza energetica dell’edificio scolastico (oltre 770 mila euro se il progetto riceverà finanziamento), l’ampliamento della scuola elementare di Santa Vittoria, con 334 mila euro di interventi, e gli interventi di ristrutturazione della palestra delle scuole di via val di Canepa, per 100 mila euro, sono le azioni più significative all’interno del piano di investimenti di oltre 1,7 milioni di euro nel biennio sulle scuole.

Ambiente, prevenzione e messa in sicurezza del territorio: confermate le voci destinate alla sicurezza del territorio con l’impegno, ormai strutturale a bilancio, di 100 mila euro annui per gli interventi di manutenzione straordinaria della rete delle acque bianche, rii e torrenti. Stanziati inoltre 100 mila euro per un primo intervento di manutenzione straordinaria della diga di Portobello e previsti altri 150 mila per studi e interventi. Sono pari a 287 mila euro le risorse destinate agli interventi sugli arenili di Renà, necessari in conseguenza della mareggiata del 29/30 ottobre 2018. 130 mila euro sono stati stanziati invece per la messa in sicurezza dei ponti cittadini. 200 mila euro per interventi sulla sicurezza stradale (asfaltature e guardrail) e 250 mila auro per interventi sui cimiteri per nuovi loculi e manutenzione straordinaria. Ammontano a 165 mila euro gli interventi sulle frazioni tra cui l’intervento di consolidamento del dissesto sulla scalinata Rocche-Ginestra. Stanziati 80 mila euro per avviare una riqualificazione del verde pubblico mediante la sostituzione delle palme colpite dal punteruolo rosso, a partire da Via Bo. in uscita dal casello autostradale.

Progetti di riqualificazione: la riqualificazione e la valorizzazione del territorio si concretizzano, tra le altre cose, con lo stanziamento di 355 mila euro su due annualità per il primo lotto del progetto di recupero dei sentieri delle Rocche di Sant’Anna, 200 mila euro per il potenziamento della video sorveglianza, andando a incrementare le oltre 300 telecamere già installate sul territorio. Prosegue inoltre il progetto di riqualificazione urbana di Casette Rosse, nel quartiere della Lavagnina. Dopo la realizzazione di quattro alloggi sociali e un centro per il quartiere, verranno realizzati gli ultimi interventi di riqualificazione pubblica, che riguarderanno marciapiedi e piste ciclabili e la sistemazione delle aree esterne, completando l’intervento per un impegno economico complessivo pari a 840 mila euro.

Sport, investimenti per i campi comunali: 350 mila euro destinati alla risistemazione del campo da calcio Andersen e seguono la realizzazione del sintetico al Sivori, avvenuta lo scorso anno.

Pietro Gianelli, vicesindaco e assessore al Bilancio, commenta: «Nel complesso il bilancio 2019 mantiene la base positiva e di equilibrio economico di questi anni, consolida i risparmi, nonostante la difficile situazione economica e gli eventi di quest’autunno, e garantisce una continuità ai progetti di sviluppo e coesione della nostra città: scuole, territorio, frazioni e riqualificazione della città, con una attenzione particolare all’ambiente, ai servizi e alla qualità della vita per residenti e non solo».

