È iniziata la seduta della Commissione Finanze del Senato con all’ordine del giorno la discussione generale sul decreto contenente le misure a sostegno della Banca Carige. La senatrice Laura Bottici (M5s) è la relatrice del provvedimento.

Il testo, approvato in prima lettura alla Camera, dovrebbe rimanere “blindato” a Palazzo Madama e l’istruttoria in commissione dovrebbe concludersi al massimo entro l’inizio della prossima settimana. L’esame in Aula, secondo quanto stabilito, si terrà dal 5 al 7 marzo.