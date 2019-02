Accordo tra i soggetti interessati sull’impiego della imposta di soggiorno per il 2019 nel Comune di Santa Margherita Ligure. Lo annuncia un comunicato congiunto del Comune di Santa Margherita Ligure, dell’Associazione Albergatori Santa Margherita Ligure-Portofino e della Camera di Commercio di Genova.

Sono state confermate tutte le principali manifestazioni cittadine, musicali, sportive, teatrali e tradizionali, già concordemente divulgate all’interno dell’opuscolo divulgato durante le festività natalizie.

Rispetto alle annualità precedenti, la programmazione 2019 prevede – in particolare – due nuove manifestazioni di grande caratura, posizionate in aprile l’una (Il festival della disobbedienza – Premio Pivano) e in ottobre l’altra (Santa Fashion), per poter ampliare la stagione turistica, e un impegno di spesa specificamente dedicato alla promozione online tramite Ansa. Tali innovazioni rispondono a richieste formulate dall’Associazione Albergatori e dalla Camera di Commercio.