La giunta regionale ha approvato il bando proposto dall’assessore all’Agricoltura, Stefano Mai, che prevede 4,8 milioni di euro a supporto degli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

Il bando, che rientra nel Programma di Sviluppo Rurale e si aprirà il 27 febbraio per chiudersi l’8 maggio, punta a sostenere un’ampia fascia di beneficiari tramite interventi di vario tipo.

«Si tratta – spiega Mai – di un supporto importante alle imprese, che potranno attingere fino a 200mila euro per investimenti in attrezzature e macchinari. Tuttavia, oltre alle piccole e medie imprese, al bando potranno accedere anche i Comuni e i soggetti privati che posseggono o gestiscono aree forestali. Sono previsti finanziamenti per operazioni di selvicoltura, per l’acquisto di macchinari, di software, per la realizzazione di piste forestali e molto altro».

ntanto resta aperto anche il bando di 276mila euro della misura 6.2 per l’avvio di aziende forestali, che chiuderà il 15 marzo prossimo. Il contributo, a fondo perduto, varia dai 18.000 a 34.000 euro, in base alla fascia nella quale si trova il Comune nel quale si avviano le nuove attività. Per le aziende sarà necessario presentare un piano aziendale di sviluppo che contenga le tappe e gli obiettivi delle nuove attività di impresa. Dovranno essere specificati i prodotto e i servizi erogati, il mercato di riferimento, una strategia commerciale e l’organizzazione aziendale. Le domande dovranno comprendere anche il fabbisogno di formazione per svolgere l’attività, gli investimenti e il relativo cronoprogramma, nonché le previsioni che determinano la sostenibilità economica e finanziaria dell’attività avviata.