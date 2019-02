Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e Terminal San Giorgio srl hanno sottoscritto il nuovo atto di concessione che estende al 2033 la possibilità per TSG di operare sull’area di Ponte Somalia (per una superficie di circa 60.000 mq), dove la società è presente dal 2013

«Per l’Autorità di sistema portuale si tratta di una tappa importante – commenta il presidente dell’Authority Paolo Emilio Signorini – con questo provvedimento si completa il processo di definizione degli atti pluriennali dei terminalisti di Sampierdarena avviato dall’Autorità di sistema a inizio 2017. Con un assetto concessorio compiutamente definito si forniscono agli operatori le basi necessarie per sviluppare il proprio business, a vantaggio della competitività dell’intero scalo».

«Terminal San Giorgio – dichiara Maurizio Anselmo, amministratore delegato di Terminal San Giorgio srl – è presente nel porto di Genova dal 2006, dove ha investito finora oltre 50 milioni di euro. Con la firma del nuovo atto la società ottiene le certezze necessarie per sviluppare un piano d’impresa pluriennale ed attivare un ampio programma di investimenti per migliorare la propria capacità operativa ed incrementare le prospettive di traffico per il terminal e per il porto di Genova. Già nel prossimo triennio investiremo circa 12 milioni di euro, per un totale che nell’arco dei tredici anni supererà ampiamente i 20 milioni di euro. Il nostro obiettivo è raddoppiare a regime i volumi di traffico odierni, arrivando a movimentare più di 2.2 milioni di tonnellate equivalenti. Sottolineo con piacere – conclude Anselmo – che grazie agli investimenti crescerà anche la struttura della nostra azienda, con oltre 10 assunzioni in programma, già nei prossimi tre anni».