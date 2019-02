Si sono riuniti per la prima volta ieri pomeriggio a Palazzo Tursi i due osservatori voluti dal Comune di Genova per consentire ai cittadini di avere uno strumento di confronto sui temi più sentiti legati al cantiere di demolizione e ricostruzione del Viadotto Polcevera.

I rappresentati dei Municipi coinvolti (Medio Ponente, Valpolcevera e Centro Ovest) hanno incontrato il sindaco Marco Bucci, al quale gli osservatori dovranno riferire una volta al mese delle loro attività.

Gli osservatori si riuniranno con cadenza quindicinale e rappresentano il tramite attraverso il quale i cittadini potranno esprimere quesiti e ricevere risposte in merito ai lavori in corso e alla loro possibile ripercussione sul territorio, per quanto attiene la salute, l’ambiente e la mobilità.

I coordinatori degli osservatori sono Luciano Grasso (Salute e Sicurezza) e Caterina Patrocinio (Demolizione, ricostruzione e viabilità).