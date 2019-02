Piaggio Aerospace in una nota «esprime soddisfazione per la decisione del Governo di voler concludere lo sviluppo del sistema a pilotaggio remoto P.1HH Hammerhead comunicata oggi a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico alla presenza del Commissario Straordinario Avv. Vincenzo Nicastro, delle istituzioni locali e delle rappresentanze sindacali».

«Questo è un risultato positivo – dichiara Vincenzo Nicastro, commissario straordinario di Piaggio Aerospace – ma c’è ancora tanto lavoro da fare anche per quanto riguarda l’acquisizione di nuove commesse per l’aereo civile P.180 Avanti Evo sia sul mercato sia attraverso un riammodernamento di buona parte della flotta istituzionale italiana».

Sulla base degli impegni comunicati oggi dal Governo, «l’auspicio di Piaggio Aerospace è che la situazione economico-finanziaria dell’azienda possa consolidarsi in tempi brevi per consentire il pieno rilancio delle produzioni e delle attività a recupero di una leadership sul mercato conquistata negli anni passati». Nel corso dell’incontro, la società ha anche annunciato di aver messo in campo alcune iniziative, tra cui la firma di contratti di manutenzione, in grado di generare liquidità a breve.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti al termine della riunione al Mise ha dichiarato di apprezzare «lo sforzo del Governo nel ricercare una soluzione strutturale che, da un lato consolidi definitivamente il progetto P1HH con la proposta di un investimento complessivo di 250 milioni di euro e dall’altro ricerchi percorsi di sviluppo industriale e tecnologico sostenibili. Auspichiamo che, nel complesso, si definisca finalmente una strategia globale per tutto il comparto della Difesa, con una visione organica e pluriennale, che rilanci e consolidi finalmente il grande valore di questa fondamentale branca industriale italiana».

Benveduti ha inoltre valutato positivamente il lavoro svolto dal commissario Nicastro. «L’impegno portato avanti dalla struttura commissariale – ha detto l’assessore – nel reperire liquidità alla gestione ordinaria sta già dando i suoi frutti. Oltre ad averci assicurato il regolare pagamento degli stipendi per la mensilità di marzo, abbiamo accolto favorevolmente la notizia della riattivazione di alcuni rapporti commerciali».