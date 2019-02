Il Gruppo Cambiaso Risso, con sede in Genova, ha sottoscritto un accordo di partnership strategica con la società di brokeraggio assicurativo francese Siaci Saint Honore, azienda leader a livello globale nei settori protezione dei rischi industriali, coperture marittime, mobilità internazionale, protezione sociale e strategie per le risorse umane.

L’operazione sarà soggetta ad approvazione da parte delle competenti autorità in alcuni dei 42 Paesi nei quali le due società sono attive e sarà operativa nel corso del secondo trimestre, dando vita a un gruppo tra i primi tre al mondo nel brokeraggio assicurativo marine e secondo in Europa.

L’attuale presidente Marco Risso e il chief executive officer Mauro Iguera di Cambiaso Risso manterranno le rispettive cariche e avranno le maggiori responsabilità nello sviluppo globale del business marine nell’ambito del gruppo Siaci Saint Honore.

Confermati il mantenimento del marchio Cambiaso Risso e l’autonomia operativa della società. Per lo sviluppo del mercato italiano, siaci saint honore si avvarrà del network domestico del Gruppo Cambiaso Risso con uffici a Genova, Napoli e Trieste mentre in campo internazionale i due gruppi opereranno in sinergia.

La complementarietà dei due gruppi è molto forte nel settore marine, grazie all’indiscussa leadership di Cambiaso Risso nei segmenti corpi e macchine e della forte presenza di Siaci Saint Honore nel segmento merci dopo l’acquisizione di Cap Marine avvenuta nel 2016. La specializzazione di Cap Marine nel P&I rafforzerà l’offerta di servizi. L’integrazione, con 285 addetti nel brokeraggio assicurativo, gestisce più di 550 milioni di euro di premi e beneficerà inoltre della presenza di Cambiaso Risso nel mercato dei Lloyd’s tramite la joint venture con CR MAG, costituita con MAG JLT, della quale Cambiaso Risso controlla la totalità delle azioni. Il fatturato totale ammonta a circa 55 milioni di euro di premi.

Con le sue esigenze di estrema flessibilità, il settore del brokeraggio marittimo è tradizionalmente gestito da operatori di piccola e media dimensione con accentuata fidelizzazione dei rapporti con le società armatoriali. A seguito della globalizzazione dei mercati, l’obiettivo di Cambiaso Risso è ora quello di continuare ad offrire al settore armatoriale servizi di qualità attraverso una struttura di nicchia sempre competitiva ma più capillarmente diffusa in termini territoriali.