L’auspicio è che il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, convochi Regione Liguria e i Comuni del territorio del Parco di Portofino, per ricominciare la trattativa sul far diventare il Parco da regionale a nazionale.

Lo ribadisce il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: «Del parco di Portofino abbiamo parlato, non più tardi di due settimane fa, direttamente con il ministro. Abbiamo ribadito al ministro la volontà della Regione Liguria di confrontarci insieme ai sindaci interessati sulla possibilità che il Parco regionale di Portofino possa diventare parco nazionale, con indubbi vantaggi dal punto di vista economico e della tutela del territorio. Abbiamo anche spiegato al ministro le ragioni della nostra contrarietà, così come quella della maggior parte dei sindaci del territorio, relativamente alle proposte avanzate dal governo della passata legislatura, ritenute totalmente inaccettabili, per quanto riguarda la perimetrazione del parco stesso e i vincoli che imporrebbero ai territori sottostanti l’ente».

Per Toti quei territori sono «fondamentali per la crescita e lo sviluppo della nostra regione».

Per questo, secondo Toti, «occorre far ripartire la trattativa da presupposti nuovi e diversi. Restiamo pertanto in attesa di tale convocazione per proseguire un dibattito e, possibilmente, a divenire a una soluzione diversa da quella che, nella scorsa legislatura, un governo e una maggioranza, evidentemente sorde alle ripetute istanze dei territori hanno voluto intraprendere senza sbocco».