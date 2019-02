Il prossimo 7 febbraio riapre alla Spezia lo sportello per presentare domanda di accesso agli incentivi della “Nuova Sabatini”, dopo il rifinanziamento della misura per 480 milioni di euro disposto con la legge di bilancio 2019.

L’ufficio credito Cna La Spezia ricorda che l’intervento concede alle micro, piccole e medie imprese di un finanziamento agevolato per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi gli investimenti in beni strumentali “Impresa 4.0”. Rimane confermata la tipologia di contributo concesso, pari al 2,75% annuo sugli investimenti ordinari, e un contributo maggiorato del 30% – pari al 3,575% annuo – per la realizzazione di investimenti in tecnologie 4.0.

Viene inoltre stabilito, con provvedimento n. 1337 del 28 gennaio, l’accoglimento delle richieste di prenotazione pervenute al ministero a dicembre 2018 e non soddisfatte per insufficienza dei fondi.

Per informazioni e supporto nella compilazione delle domande contattare i referenti dell’ufficio credito Cna La Spezia: Giacomo Fiore 0187-598073 fiore.sp@cna.it oppure Stefania Costa 0187-598072 costa.sp@cna.it