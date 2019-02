Luca Nannini è il nuovo presidente di Porto Antico di Genova spa. L’assemblea dei soci di Porto Antico la ha nominato consigliere di amministrazione, successivamente, il cda lo ha nominato presidente. Cinquanta anni, dottore commercialista, revisore contabile, professore a contratto all’Università di Pisa, Nannini è liquidatore di Fiera di Genova spa dal 31 marzo 2016.

«Nel corso dell’assemblea – si legge in una nota di Porto Antico – i soci hanno ringraziato Giorgio Mosci, presidente uscente, per l’importante lavoro svolto nell’interesse della società, per il successo ottenuto con Euroflora e per l’impegno profuso nel processo di integrazione con Fiera di Genova, avviato con l’affitto dei rami di azienda fiera e darsena dal 1° dicembre 2018».

Il cda risulta ora così composto: Luca Nannini, Filippo Dellepiane, Lucia Tringali.

Collegio Sindacale: Giampaolo Provaggi – presidente, Maurizio Civardi, Cinzia Cirill.o

Porto Antico di Genova è una società per azioni a capitale pubblico. Azionista di maggioranza è il Comune di Genova con il 51%, seguito da Camera di Commercio con il 43,44% e Autorità Portuale con il 5,56%.