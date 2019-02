Leonardo ha firmato un contratto per la gestione “intelligente” del servizio di trasporto pubblico argentino, in tutto una flotta di 35.000 autobus.

La tecnologia è interamente sviluppata a Genova da una delle due “gambe” della nuova divisione Cyber Security.

Insieme al partner argentino Multiradio, Leonardo fornirà il sistema di gestione delle flotte del trasporto pubblico che monitorerà i 35.000 autobus in servizio in Argentina. Il contratto, commissionato da Nación Servicios, società del gruppo Banco Nación Argentina, include anche servizi di manutenzione per un periodo di 5 anni; nei prossimi mesi si concluderà la messa in opera della piattaforma per le prime 18.000 vetture. Si tratta di uno dei progetti più completi realizzati finora nell’ambito dei sistemi per la gestione avanzata e intelligente dei trasporti.