Leonardo ha inaugurato un nuovo stabilimento a Pisa dedicato allo sviluppo e alla produzione dell’elicottero a pilotaggio remoto Awhero. Durante la cerimonia è stato presentato ufficialmente anche il primo elicottero di pre-produzione.

«Una struttura rappresentativa della strada che Leonardo sta percorrendo − dichiara Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo − investiamo in tecnologie di ultima generazione e in risorse altamente qualificate per rispondere a un mercato in rapida crescita. Il settore dei velivoli senza pilota è uno dei pilastri della nostra strategia di crescita e vogliamo diventare leader di mercato in questo campo».

Nello stabilimento lavoreranno 60 persone. Insieme all’inaugurazione odierna, la presentazione del primo elicottero dotato di capacità ancor più avanzate rappresenta un importante traguardo per Awhero, un programma che è cresciuto significativamente nel corso degli anni. Lanciato nel 2012 nell’ambito di una joint venture con IDS, Sistemi Dinamici, tale programma è stato acquisito totalmente da Leonardo nel 2016.