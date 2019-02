Alessandro Laghezza presidente del gruppo Laghezza spa è stato eletto nel consiglio direttivo di Fedespedi, la federazione che rappresenta il comparto delle imprese di spedizioni internazionali.

L’elezione è avvenuta nel corso del rinnovo dei vertici dell’associazione che ha visto l’elezione alla presidenza di Silvia Moretto amministratrice della DB Group per il triennio 2019-2021.

«La presenza di un rappresentante locale fra i 14 eletti del consiglio direttivo – sottolinea Alessandro Laghezza – conferma il ruolo e il peso degli spedizionieri spezzini in ambito nazionale. Il mio impegno sarà per un rilancio e la centralità della professione nel settore, in un contesto mondiale di crescita dei traffici marittimi e terrestri che non potrà che avvenire attraverso un impegno serio e concreto per il completamento delle infrastrutture oggi fondamentali per la competitività dell’intero sistema Paese».