Un ingegnere o architetto per la progettazione e l’esecuzione delle nuove infrastrutture aeroportuali. Lo ricerca l’Aeroporto di Genova per realizzare il piano di sviluppo.

La selezione sarà fatta in prima battuta sul curriculum e, successivamente, con colloqui per capire le conoscenze teoriche e ancora con prove pratiche per accertare le capacità professionali.

Una volta assunta, la persona si occuperà di attuare il Piano di sviluppo aeroportuale, nell’ambito delle attività di progettazione e realizzazione di infrastrutture civili e stradali e impianti, ma anche di attività di progettazione, direzione lavori, project management, direttamente o tramite consulenti; fornire supporto all’ufficio acquisti e Affari generali nell’ambito dell’espletamento delle procedure di

selezione dei fornitori; fornire supporto alla direzione amministrativa per le attività di rendicontazione e monitoraggio correlate all’esecuzione del Contratto di Programma.

Per candidarsi c’è tempo sino alle 12 dell’11 marzo.

Annuncio direzione tecnica

Qui il link per candidarsi