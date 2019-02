Dieci idee di viaggio, proposte da Agriturismo.it, per partire a febbraio, alla scoperta delle bellezze del territorio. Al primo posto ci sono Genova e la sua provincia, di cui il portale turistico scrive:

“Lungo la Riviera di Levante della Liguria, ci sono diversi paesini dal fascino unico. Tra i più indimenticabili e vicini a Genova, c’è Recco, un caratteristico borgo di pescatori dove potrai scoprire un mestiere così antico e tutte le delizie che il mare ci dona. Oltre che per il suo profondo attaccamento a questa nobile professione, Recco è famosa anche per la sua ottima focaccia che potrai gustare in uno dei diversi locali, pronti a deliziarti anche con molte ricette a base di pesce”.

Tra le altre località del genovesato, Agriturismo.it cita Camogli, “che saprà affascinarti con il suo aspetto fuori dal comune. Le sue case, infatti, risaltano per i colori accesi con cui sono dipinte le diverse facciate, creando un suggestivo arcobaleno architettonico che rende la vista unica. Come molti altri paesi liguri, anche Camogli si sviluppa intorno a un porto dove poter esplorare la cultura e la tradizione regionale. Intorno a questo polo cittadino così importante, inoltre, c’è una bellissima spiaggia di ghiaia che ti condurrà verso un’attrazione turistica davvero affascinante, il faro. Fare una romantica passeggiata al tramonto, mentre le acque lambiscono la spiaggia, è sicuramente uno dei modi migliori per concludere questa giornata di vacanza decisamente magica”.

“Dopo aver scoperto Camogli, non perdere l’occasione di andare a visitare la famosa e affascinante Abbazia di San Fruttuoso. Per raggiungere questa località puoi decidere di intraprendere due strade: arrivare dopo aver intrapreso un’impegnativa ma incantevole passeggiata, oppure prendere il più comodo ma comunque fascinoso traghetto. In entrambi i casi, arriverai ad ammirare quello che è considerato uno tra i monumenti più famosi, belli e importanti di tutta la Liguria. Se infatti è possibile trovare edifici di grande interesse storico nell’intera regione, pochi riescono a eguagliare la bellezza di questo monastero romanico edificato intorno all’anno Mille, proprio a ridosso del mare ligure”.

Le altre mete ideali per una vacanza nel mese di febbraio, secondo il portale, sono la Valtellina, Perugia, Asti e le Langhe, Ravenna, l’Alta Badia, Palermo, Sassari, Matera e Frosinone.