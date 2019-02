Un evento organizzato da Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige per lo sviluppo delle imprese, nella sala del Bergamasco della sede camerale di via Garibaldi.

Si parte alle 14.30 con la registrazione e l’introduzione alle 15 a cura di Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio. Alle 15.30 Paolo Momigliano, presidente della Fondazione Carige, spiega “Il ruolo delle istituzioni per il sostegno dell’imprenditorialità”. Alle 16 Matteo Gatto, del Centro ligure per la produttività, entra nel dettaglio con “Lo sportello per la competitività delle imprese: risultati e sviluppi”. A seguire testimonianze di imprese e startup.

Le conclusioni, alle 17, sono affidate nuovamente a Maurizio Caviglia. Segue aperitivo.