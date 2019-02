Il finanziamento ipotecario di medio-lungo termine di Banca Carige al Gruppo Messina «è tutt’oggi garantito da una delle flotte di navi, tutte di bandiera italiana, fra le più moderne del mondo; ci consente anche di dire che il finanziamento erogato da Carige, per il quale esiste un piano di rientro, ha consentito e consente a una delle compagnie di navigazione che hanno fatto la storia della marineria italiana, dal 1921, di continuare a operare e garantire lavoro a più di mille dipendenti diretti oltre a quelli dell’indotto». È quanto precisa in una nota il Gruppo Messina a proposito del le dichiarazioni del vicepremier Lugi Di Maio, che oggi in Parlamento, rispondendo alle interpellanze urgenti su Carige, ha indicato tra le «numerose operazioni discutibili», 450 milioni di finanziamenti erogati al Gruppo Messina.

«Siamo abituati alla trasparenza – si legge ancora nella nota – e proprio per questo sin da ora formuliamo al Vice Premier Di Maio la nostra piena disponibilità, se lo ritenesse necessario, a essere ascoltati e a fornirgli tutte le informazioni che dovessero essergli utili».