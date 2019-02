Oltre a Porto Torres, Gnv propone, per l’estate 2019, anche la rotta Genova-Olbia.



L’annuncio è stato fatto in occasione della comunicazione per la presenza della Compagnia alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Fieramilanocity dal 10 al 12 febbraio.

Gnv sarà allo stand C135 nel padiglione 4.

L’obiettivo dichiarato è rinnovare il legame con le agenzie di viaggi: per il 2019 la Compagnia sta studiando un nuovo programma fedeltà dedicato alle agenzie di viaggio, basato sull’esperienza del concorso “Più Bravi, Più Buoni”.

La Genova-Olbia sarà attiva dal 25 maggio al 28 settembre.