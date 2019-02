Questa mattina, in sciopero, i lavoratori genovesi della Giugiaro hanno portato uno striscione in prossimità del ponte Morandi per ricordare che “Genova deve subire anche questo: oltre il danno, la beffa”.

La ditta ha deciso di chiudere la sede genovese, anche a causa delle conseguenze del crollo del ponte.

A fine mattina i lavoratori hanno incontrato il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli al quale è stata illustrata la vertenza Giugiaro e al quale hanno lanciato un accorato appello di non essere lasciati soli.