In occasione della giornata mondiale per la lotta contro il cancro, lunedì 4 febbraio 2019, l’Asl 3 mette a disposizione una linea telefonica per informazioni oggi, lunedì 4 febbraio, dalle 9.30 alle 14.30.

Dall’altro capo della linea ci sarà Manlio Mencoboni, direttore della struttura semplice dipartimentale Oncologia Villa Scassi e coordinatore regionale Aiom.

Mencoboni fornirà informazioni su prevenzione, diagnosi e percorsi terapeutici.

L’esperto risponde al numero telefonico 010 849 2639.