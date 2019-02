166 nuclei famigliari genovesi sono destinatari del mandato di pagamento per gli immobili e le aziende della zona rossa, per un totale di circa 74 milioni di euro. La struttura commissariale, in una nota, ricorda che i tempi per l’effettivo accredito del bonifico dipendono dalle tempistiche dei singoli istituti di credito.

Il lavoro degli uffici riprende da oggi, lunedì 4 febbraio, primo giorno utile per la contabilità bancaria, per garantire ai cittadini e alle aziende coinvolte che il saldo avvenga nei tempi più rapidi possibili.

Contestualmente, la struttura commissariale informa che per chi dovesse procedere con la consegna di chiavi o documenti relativi agli immobili, gli uffici al terzo piano del Matitone (via di Francia, 3) sono a disposizione dal lunedì al giovedì con orario 9-13 e 14,30-17,30 e il venerdì dalle 9 alle 11.

È possibile anche prendere un appuntamento, concordando l’orario con la Segreteria (tel. 010 557 71 07).