Domenica 3 marzo, dalle 8 alle 20 si terranno anche a Genova e nei Comuni della città metropolitana le primarie del Partito democratico per scegliere il segretario nazionale del Pd e i membri dell’Assemblea nazionale.

I candidati in corsa per la segreteria sono Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti.

In tutta la Liguria saranno 235 i seggi allestiti, circa 700 i volontari impegnati nell’organizzazione sul territorio regionale.

Queste le istruzioni di voto:

È necessario portare con sé la tessera elettorale e la carta di identità.

Possono votare i cittadini che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Pd e che abbiano compiuto 16 anni di età (dai 16 ai 18 anni pre-registrati on line entro il 25 febbraio come gli studenti, i lavoratori e gli elettori che il 3 marzo si troveranno fuori dalla loro regione di residenza e i cittadini comunitari non italiani ed extra comunitari con regolare permesso di soggiorno).

Al momento del voto sarà richiesto un contributo di 2 euro per le spese organizzative.

Al link qui di seguito l’elenco dei seggi sul territorio del Pd Genova (Comune di Genova e Comuni della città metropolitana esclusi quelli nel territorio del Pd Tigullio), il facsimile di scheda e le istruzioni di voto: http://www.pdgenova.it/it/news/primarie-pd-il-3-marzo-vota-per-scegliere-il-segretario-nazionale-del-partito-democratico?fbclid=IwAR0IsbFcyyXd2PYReJ6_cvriDkfiylAHLB93ql9VmyTbh7ouslK2qSeqN60