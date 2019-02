Da lunedì 11 febbraio i genitori dei bambini nati nel 2019 potranno ritirare il baby kit offerto dal Comune di Genova.

«Sono già 250 le richieste – spiega Simonetta Saveri, responsabile dell’Agenzia comunale per la famiglia – e siamo felici che i genitori abbiamo accolto con entusiasmo questo piccolo pensiero e riconoscimento, nato dalla collaborazione tra pubblico e privato. Un grazie di cuore anche a tutti i Municipi che si occuperanno della consegna».

L’omaggio consiste in un kit di prodotti per l’accudimento, adatti ai primi mesi di vita, biberon (questo elemento soprattutto ha scatenato qualche polemica perché in contrasto con le linee dell’Oms sull’allattamento al seno), ciuccio, bavaglino, creme, eccetera e può essere richiesto dai neogenitori inviando una mail a agenziaperlafamiglia@comune.genova.it.