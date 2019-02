Otto lezioni teoriche più una pratica sotto le stelle. Torna il corso base di Astronomia 2019 a cura dell’associazione ligure astrofili Polaris.

L’appuntamento è per tutti i giovedì a partire dal 28 marzo e fino al 30 maggio alle 21.

Ogni lezione sarà dedicata a un argomento specifico: dal sistema solare, alle stelle e all’evoluzione stellare, dai miti classici alle costellazioni del cielo, dalle nuove scoperte dei pianeti extrasolari fino alla cosmologia e allo studio delle galassie. Ogni serata avrà un relatore diverso, esperto sull’argomento. Offrire relatori diversi è il punto di forza di questo corso.

Ecco il programma completo:

Giovedì 28 marzo: Viaggio nel sistema solare (Alessandro Vietti)

Giovedì 4 aprile: Uno sguardo al cielo: impariamo a riconoscere le costellazioni (Anna Bigatti)

Giovedì 11 aprile: La straordinaria vita della stelle: l’evoluzione stellare (Caterina Avanzino)

Giovedì 18 aprile: Galassie, ammassi stellari e nebulose (Alessandra Raffaele)

Giovedì 2 maggio: I pianeti extrasolari: a caccia di una nuova Terra (Alessandra Raffaele)

Giovedì 9 maggio: Che fai tu, Luna, in ciel? Tutto sulla Luna (Luigi Pizzimenti)

Giovedì 16 maggio: Gli strumenti per l’osservazione del cielo: i telescopi (Roberto Mancuso)

Giovedì 23 maggio: serata pratica sotto le stelle con i telescopi di Polaris.

Giovedì 30 maggio: Breve storia dell’Universo: la cosmologia (Luigi Pizzimenti)

Il corso di svolgerà nella sede Polaris, in Salita Superiore della Noce, 27 cancello (parcheggio riservato e gratuito) a Genova.

Tutte le lezioni saranno supportate da spettacolari immagini e video. Al termine del corso sarà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di frequenza.

Per partecipare è sufficiente versare la quota di iscrizione all’Associazione come socio sostenitore di soli euro 40, per gli under 18 la quota junior invece è di soli 15 euro. Una occasione imperdibile per frequentare un corso di alta qualità. Ad ogni partecipante saranno rilasciate tutte le dispense del corso in formato pdf. Per informazioni e iscrizioni E-mail: info@astropolaris.it oppure Tel. 346 2402066.