I personaggi di Toy Story (Disney-Pixar) per alleggerire un momento che è già di tensione per un adulto, figurarsi per i bambini.

Al Gaslini restyling della sala risonanza magnetica, promossa dal “progetto per gli ospedali & l’infanzia”, anche noto come “Progetto Pinocchio”. In campo The Walt Disney Company Italia, che ha messo i creativi Disney-Pixar a disposizione per studiare appositamente un ambiente positivo e accattivante per la sala RM 1.5.

La sala ha cambiato il proprio volto e la propria atmosfera, trasformandosi in un mondo accogliente e coloratissimo: quello di Toy Story, ossia dei giocattoli. Lo sforzo creativo Disney-Pixar è però andato ben oltre l’idea iniziale, è stato infatti ideato uno story-telling, ossia una storia: si chiama “Caccia all’Alieno” ed è una sfida interattiva che sarà proposta come un gioco ai circa 8.000 pazienti che annualmente si sottopongono all’esame diagnostico.

Saranno loro a individuare i nove alieni presenti nella sala di risonanza, e il gioco si concluderà con una simpatica sorpresa finale in regalo. Anche la sala d’attesa, dove bambini e i loro cari attendono il momento dell’esame, sarà allietata da un quadro a tema Toy Story appositamente realizzato per creare un’atmosfera positiva.

DiaSorin spa ha finanziato l’intervento, provvedendo all’acquisto delle speciali pellicole adesive e alla stampa.

«Accogliamo con gioia questo dono offerto da “Progetto per gli ospedali & l’infanzia”, The Walt Disney Company Italia e DiaSorin, che va esattamente nella direzione che caratterizza il nostro Istituto fin dalle sue origini e cioè che ogni bambino affidato alle nostre cure, si senta il più possibile come a casa, nella normalità e, con questa iniziativa, si senta come un piccolo eroe coraggioso», spiega il presidente del Gaslini, Pietro Pongiglione.