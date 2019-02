Al via nello stabilimento Fincantieri di Muggiano (La Spezia) i lavori per il primo pattugliatore commissionato dal Ministero della Difesa del Qatar nell’ambito del programma di acquisizione navale nazionale. Ieri si è tenuta la cerimonia del taglio lamiera.

Il contratto, che per Fincantieri vale quasi 4 miliardi di euro, prevede la fornitura di sette navi di superficie, di cui quattro corvette, una nave anfibia e due pattugliatori e dei servizi di supporto in Qatar per ulteriori 10 anni dopo la consegna delle unità. Tutte le navi verranno interamente costruite nei cantieri italiani del gruppo.