Si sta svolgendo in queste ore la discesa a terra dell’impalcato tra la pila 6 e la pila 7 di ponte Morandi a Genova. La lunga operazione, gemella di quella che si è svolta lo scorso 9 febbraio con la prima trave, è iniziata ieri sera e si concluderà probabilmente tra il tardo pomeriggio e la sera. Il pezzo della struttura ha un peso di 916 tonnellate, 36 metri di lunghezza e 18 di larghezza.

Intanto è in corso in Prefettura la riunione per decidere se impiegare le micro cariche esplosive per abbattere la pila 8. Alla riunione, oltre ai rappresentanti della prefettura, partecipano le forze dell’ordine, la struttura del Commissario per la ricostruzione e gli esperti esplosivisti della Siag di Parma.