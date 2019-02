Proseguono i lavori di potatura del verde pubblico nel territorio comunale di Cogorno.

Le opere sono state affidate alla ditta Fenelli di Rapallo e l’importo totale dei lavori ammonta a 44.664,20 euro, necessari per potare gli alberi ad alto fusto in diverse aree verdi del territorio di fondovalle: piazzetta in via Costa dei Landò dal poggio dei Fieschi, piazza Aldo Moro e Municipio, piazzetta del Centro Civico e la retrostante piazza della Libertà, via San Martino nei pressi dell’area adibita ai cani, piazza Dante e le aree limitrofe, località Panesi nell’area lungo la pista ciclabile e nell’area interna, dal parcheggio nei pressi della scuola primaria statale Rocca, piazza Adriano V sotto il borgo dei Fieschi, via Lima, via Divisione Coduri nei pressi della posta e dal posteggio dell’impianto sportivo di San Martino.

«I lavori – ricorda il sindaco Enrica Sommariva – hanno preso il via a metà dicembre, sono ancora in corso e finiranno nel giro di un mese».

Anche la Fondazione Rocca, proprietaria del parco omonimo adiacente alla scuola materna privata, venerdì 22 febbraio ha dato il via ai lavori per la potatura degli alberi ad alto fusto. Questo spazio verde è aperto ai bambini grazie a una convenzione stipulata tra Comune e Fondazione, con relativo contributo annuo e collaborazioni.

«Invitiamo i cittadini – chiede il sindaco – a segnalare all’ufficio Lavori pubblici-ambiente ogni possibile criticità legata alla processionaria, che abbiamo verificato essere già presente sul territorio». A tal proposito l’amministrazione comunale si è già attivata per le prime verifiche.