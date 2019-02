Dal 10 al 12 febbraio torna a Milano Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, storica manifestazione che dal 1980 porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo. Anche il Comune di Chiavari sarà presente all’interno dello stand della Regione Liguria con una postazione che ospiterà l’associazione Albergatori di Chiavari e Lavagna, in collaborazione con Liguria Together. Nei giorni della manifestazione sono stati fissati 25 appuntamenti con selezionati operatori italiani e internazionali per far conoscere il fascino di Chiavari e creare collaborazioni per incrementare le presenze di turisti nel nostro territorio.

«La Bit della prossima settimana è l’ennesima occasione importante che sfrutteremo insieme ai nostri operatori per promuovere Chiavari e le valli dell’entroterra che fanno riferimento alla nostra città, senza dimenticare il comprensorio che sta attraversando un momento delicato e di difficoltà – sottolinea l’assessore al Turismo, Gianluca Ratto – Il piano di promozione concordato con gli operatori aderenti al Tavolo del Turismo proseguirà per tutto il 2019 con la partecipazione oltre che alla Bit, al Discover Italy e al TTG. Da quando ci siamo insediati la nostra Amministrazione ha dimostrato, e continua a dimostrare, di credere fortemente nella promozione della città per il rilancio e l’affermazione del turismo e del commercio. Sarà anche l’occasione per presentare il nuovo sito turistico di Chiavari».

«Le fiere come Bit sono fondamentali per garantire il contatto umano tra gli operatori internazionali ed il territorio – sottolinea Olga Bacigalupo dell’Associazione Albergatori Chiavaresi – ed è inserita perfettamente tra le iniziative di rilancio turistico che l’amministrazione ha intrapreso. Dal 28 al 30 marzo si proseguirà con la Fiera Discover Italy che porterà a Sestri Levante un numero sempre crescente di buyer (+35% rispetto al 2018), che, durante quest’occasione, potranno vivere il Tigullio in tutti i suoi aspetti, culturale, paesaggistico ed eno-gastronomico».