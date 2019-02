Durante la seduta di giunta di questa mattina, l’amministrazione Di Capua ha disposto l’annullamento della delibera di Giunta n. 325 del 2014, che stabiliva che “in un’unica unità immobiliare, a destinazione commerciale, con unico accesso sulla via pubblica, è ammessa l’apertura di un unico esercizio di vicinato/artigianato/servizi”. La stessa è stata disapplicata poiché non coerente con le norme vigenti, anche di derivazione europea.

«La nostra amministrazione – dichiara l’assessore al Commercio, Gianluca Ratto – dimostra di essere, ancora una volta, sensibile al settore dell’artigianato e del commercio cittadino, nostro fiore all’occhiello da sempre».

Il sindaco Marco Di Capua aggiunge: «Recepite le istanze di artigiani e liberi professionisti, la mia giunta ha liberalizzato l’esercizio di attività commerciali, artigianali e professionali all’interno di un’unica unità immobiliare. In questo modo, a seguito della contingenza economica sfavorevole, più aziende o professionisti possono far fronte a oneri derivanti da affitti, spese di gestione e acquisti in maniera congiunta. Quindi, un doppio goal: riduzione e detrazione dei costi fissi in un periodo di crisi importante».